استطلاعات الرأي تكشف مفاجأة لأردوغان قبيل الانتخابات

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، علنًا لأول مرة منذ ثلاثة أيام، في مهرجان للطيران في إسطنبول، فيما كشفت عدسات المصورين شحوبًا واضحًا على وجه الرئيس التركي، بعد وعكته الأخيرة.

وعكة أردوغان

وبحسب مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر، ظهر أردوغان على خشبة المسرح في مهرجان تكنوفست 2023- وهو مهرجان للطيران والتكنولوجيا، إلى جانب حليفه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ويأتي ظهور أردوغان بعد تكهنات متزايدة بشأن صحته عقب مقابلة تلفزيونية مباشرة، الثلاثاء، انقطعت بعد أن ترك أردوغان كرسيه قبل العودة، وقال إنه مصاب بـ”إنفلونزا شديدة في المعدة”.

وبعد حادثة، الثلاثاء الماضي، نصحه الأطباء بالراحة في المنزل. وكان قد ظهر، الخميس الماضي، عبر رابط فيديو خلال افتتاح محطة أكويا للطاقة النووية.

مفاجأة استطلاعات الرأي

وأفادت صحيفة الأوبزرفر البريطانية، اليوم الأحد، بأن أردوغان تعرض لوعكة صحية أثرت بشكل كبير على الحملة الانتخابية لانتخابات 14 مايو الرئاسية والبرلمانية، وهزت صورة أردوغان، البالغ من العمر 69 عامًا، كرئيس للوزراء ورئيس للبلاد، لمدة 20 عامًا، حيث طالما اعتاد الأتراك على صورته كقائد قوي.

وأوضحت أن أردوغان، يتأخر قليلاً في استطلاعات الرأي خلف منافسه الرئاسي كمال كيليجدار أوغلو ، رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، وهي علامة على أن الأرضية السياسية قد تتغير.

معركة الانتخابات

وأشار المحللون السياسيون إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وحلفاؤه قد يفقدون أيضًا السيطرة على البرلمان، بعد الهزائم السابقة المهمة في الانتخابات المحلية في إسطنبول وأنقرة.

ويتوقع أيضًا أن يزور أردوغان اليوم الأحد العاصمة أنقرة، قبل أسبوعين بالضبط من الجولة الأولى من التصويت، لاستئناف حملته الانتخابية بعد أن قطعها أربعة أيام هذا الأسبوع بسبب الوعكة الصحية.