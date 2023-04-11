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حصاد اليوم
نسبة تأييد مرشح المعارضة 42.1%

استطلاع يظهر نسبة تأييد أردوغان في الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
استطلاع يظهر نسبة تأييد أردوغان في الانتخابات الرئاسية
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي قامت بها شركة أبحاث الرأي العام Optimar أن أكثر من نصف سكان تركيا واثقون من فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تأييد أردوغان

جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة “حرييت” من نتائج الاستطلاع اليوم الثلاثاء، حيث أظهرت نتائج المسح أن 53.4% من عينة الاستطلاع واثقون من فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، في الوقت الذي يعتقد فيه 42.1% أن مرشح المعارضة الوحيد كمال كيليجدار أوغلو سيفوز، بينما توقع 8.3% أن زعيم حزب “البلد” محرم إنجه سيفوز، و1.7% من نصيب تحالف ATA سنان أوغان.

وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1-7 أبريل، وشمل 4745 مشاركًا من خلال المقابلات المباشرة، فيما قال 45.9% إنهم سيصوّتون لأردوغان، و43.9% لصالح كيليجدار أوغلو، وكشفت الدراسة عن فئتين سوف تلعبان دورًا مهمًا في مصير الانتخابات الرئاسية وهما: الشباب، ومن لم يحددوا آراءهم بعد، والذين تبلغ نسبتهم حوالي 15.5% وفقا لـ Optimar.

استطلاع الرأي

وأفادت شركة أبحاث الرأي العام، بأن 13.6% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 عامًا مستعدون للتصويت لأردوغان، و15.2% لكيليجدار أوغلو، و19.5% لإنجه و15.3% لأوغان. ومن بين أولئك الذين لم يتخذوا قرارًا نهائيًا بشأن تصويتهم في الانتخابات، يمكن لـ 41.5% التصويت لأردوغان، و31.3% لكيليجدار أوغلو.

وتوصل لاستنتاج مشابه المحلل السياسي التركي الرائد نجاتي أوزكان، حيث يشكل ممثلي ما يسمى الجيل Z، وفقًا له، أكثر من 20% من مجموع الناخبين البالغ عددهم 64 مليونًا، ولا يثقون في ممثلي التشكيل القديم، لهذا فإن السياسيين الذين ينجحون في كسب تعاطفهم سيزيدون من فرصهم للفوز في الانتخابات، فيما يعتقد أوزكان أن هذا ينطبق أيضًا على ممثلي الناخبين الذين لم يتخذوا خيارهم بعد.

الانتخابات الرئاسية

ولا يستبعد المحللون إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا على جولتين، إذا أن نتائج معظم استطلاعات الرأي العام المنشورة في تركيا لا تعطي حتى الآن صورة واضحة لتوزيع الأصوات. في هذه الحالة، ستعقد الجولة الثانية في 28 مايو. وقد حصل أردوغان في انتخابات 2018 على 52.6% من الأصوات.

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