استعدادات ميدانية للحالة المناخية في المدينة المنورة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، استعدادات وجاهزية الفرق الميدانية في المدينة المنورة، للحالة الماطرة التي تشهدها المنطقة.
ونشر المدني لقطات مصورة، تبين استعدادات الفرق الميدانية على الطرق، ذلك في ظل هطول الأمطار.
أشارت آخر القراءات الجوية الناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية في طقس العرب إلى توقعات بتأثر المملكة بدءًا من اليوم الاثنين بحالة ماطرة جديدة، وتستمر لِعدّة أيام وتجلب أمطارًا رعدية لمناطق واسعة من المملكة.
وتُشير ذات القراءات إلى أن الحالة الماطرة يُتوقع أن تترافق بسُحب ركامية سميكة مما يعني وجود فرصة عالية لحدوث الرياح الهابطة الشديدة، والتي تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة، بالإضافة إلى حدوث البروق والصواعق، كما تتسبب هذه السُّحب بهطول أمطار تكون ذات مُستوى غزارة مُرتفع في بعض المناطق مما يؤدي إلى جريان الأودية والشِّعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه.
تدخل المملكة تدريجيًّا أثناء نهار الاثنين تحت تأثير حالة ماطرة جديدة؛ نتيجة اقتراب مُنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتمركز جنوب شرق أوروبا وتمتد منه موجة قصيرة لأجواء المملكة، وذلك بالتزامن مع تدفق كميات من الرطوبة في مُختلف طبقات الجو من بحر العرب، بحيث تتهيأ الفرصة تدريجيًّا نهار الاثنين لهطول أمطار رعدية على أجزاء مُختلفة من القطاع الغربي للمملكة، بحيث تشمل: