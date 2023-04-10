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حالة ماطرة جديدة تبدأ اليوم وتستمر لأيام

استعدادات ميدانية للحالة المناخية في المدينة المنورة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ صباحاً
استعدادات ميدانية للحالة المناخية في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، استعدادات وجاهزية الفرق الميدانية في المدينة المنورة، للحالة الماطرة التي تشهدها المنطقة.

ونشر المدني لقطات مصورة، تبين استعدادات الفرق الميدانية على الطرق، ذلك في ظل هطول الأمطار.

الطقس المتوقع

أشارت آخر القراءات الجوية الناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية في طقس العرب إلى توقعات بتأثر المملكة بدءًا من اليوم الاثنين بحالة ماطرة جديدة، وتستمر لِعدّة أيام وتجلب أمطارًا رعدية لمناطق واسعة من المملكة.

عواصف رمية

وتُشير ذات القراءات إلى أن الحالة الماطرة يُتوقع أن تترافق بسُحب ركامية سميكة مما يعني وجود فرصة عالية لحدوث الرياح الهابطة الشديدة، والتي تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة، بالإضافة إلى حدوث البروق والصواعق، كما تتسبب هذه السُّحب بهطول أمطار تكون ذات مُستوى غزارة مُرتفع في بعض المناطق مما يؤدي إلى جريان الأودية والشِّعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه.

نهار الاثنين

تدخل المملكة تدريجيًّا أثناء نهار الاثنين تحت تأثير حالة ماطرة جديدة؛ نتيجة اقتراب مُنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتمركز جنوب شرق أوروبا وتمتد منه موجة قصيرة لأجواء المملكة، وذلك بالتزامن مع تدفق كميات من الرطوبة في مُختلف طبقات الجو من بحر العرب، بحيث تتهيأ الفرصة تدريجيًّا نهار الاثنين لهطول أمطار رعدية على أجزاء مُختلفة من القطاع الغربي للمملكة، بحيث تشمل:

  • أجزاء مُختلفة وواسعة من منطقة المدينة المُنورة، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا مع احتمالية جريان الأودية والشِعاب في عِدّة مناطق منها.
  • مُرتفعات تبوك.
  • الأجزاء الشرقية والشمالية من منطقة مكة المكرمة.
  • بعض مُرتفعات الباحة وعسير وشرق جازان.

 

 

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