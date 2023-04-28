استقالة رئيس BBC بسبب قرض بوريس جونسون

استقال رئيس هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي BBC، ريتشارد شارب، اليوم الجمعة، بعد تقرير وجد أنه فشل في الكشف عن تضارب محتمل في المصالح بشأن دوره في ترتيب خط ائتماني عام 2021 لبوريس جونسون، الذي كان رئيس وزراء المملكة المتحدة في ذلك الوقت.

وتعرضت الإذاعة الوطنية الممولة من القطاع العام لضغوط، بعد أن تم الكشف عن أن ريتشارد شارب ساعد في ترتيب الخط الائتماني قبل أسابيع من تعيينه في رئاسة BBC بناء على توصية الحكومة.

ماذا نعرف عن الخط الائتماني؟

الخط الائتماني بقيمة 800 ألف جنيه استرليني (مليون دولار)، وجاء من رجل الأعمال الكندي الثري سام بليث، الذي قدمه شارب، وهو متبرع لحزب المحافظين، إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق.

وخلص تقرير عن الواقعة أعده المحامي البارز آدم هيبنستال ونشر الجمعة، أن شارب فشل في الكشف عن تضارب محتمل في المصالح، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ماذا قال شارب؟

علق شارب على استقالته بالقول إنها جاءت من أجل إعطاء الأولوية لمصالح هيئة الإذاعة البريطانية، بعد أن ارتكب خرقًا غير مقصود للقواعد، مضيفًا: أشعر أن هذا الأمر قد يكون مصدر إلهاء عن العمل الجيد للمؤسسة، إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي.

وسيبقى شارب في منصبه حتى نهاية يونيو، بينما يتم البحث عن خليفة له.