استقبال حافل لـ محمد عبده في أبها: يا هلا يا هلا وألفين هلا

“يا هلا يا هلا وألفين هلا”. بهذه الكلمات كان الاستقبال الحافل لفنان العرب محمد عبده لحظة وصوله إلى أبها، قبل حفله المقرر يوم غد السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

استقبال بالورود

وأظهر مقطع فيديو استقبال محمد عبده بالورود في أبها فور وصوله، وحرصه على التصوير مع الأطفال الذين كانوا في استقباله بالورود.

جدير بالذكر أن تذاكر حفلة الفنان محمد عبده قد نفدت في ساعات قليلة، وذلك بعد أن طرحت روتنانا التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، قبل أيام.

حفلتان في العيد

ويؤدي فنان العرب، حفلتين إحداها في ثاني أيام العيد، بمدينة أبها في جنوب المملكة على مسرح جامعة الملك خالد والتي نفدت بسرعة، والأخرى في رابع أيام العيد في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مسرح الظهران إكسبو، وتأتي ضمن حفلات عيد الفطر المبارك 2023، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا.