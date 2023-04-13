Icon

الروبوت الأكثر تقدمًا يبهر العالم بمهاراته اللغوية Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon باريس ترد على إهانة ترامب لـ ماكرون Icon الجماهير: ماجد عبدالله أفضل مهاجم في تاريخ العرب Icon استقرار نسبي للتضخم في المملكة خلال الربع الأول Icon شاهد.. بردية قرية الناصفة شمال الرين Icon ياسر الشهراني يقترب من العودة للمباريات Icon الهلال يسعى لاستعادة توازنه ضد الباطن Icon إقبال جماهيري على تذاكر لقاء الأهلي والفيصلي Icon لحظة اقتحام واشتعال المحلات خلال احتجاجات باريس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي

استقرار نسبي للتضخم في المملكة خلال الربع الأول

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
استقرار نسبي للتضخم في المملكة خلال الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حافظ معدل التضخم في المملكة على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ 3.4 % في شهر يناير 2023م، ثم حقَّق انخفاضاً في الشهر التالي فبراير 2023م، إذ بلغ 3.0 %, ليصل في شهر مارس 2023م إلى 2.7 % ، محققاً بذلك استقراراً نسبياً في الربع الأول من عام 2023.

استقرار نسبي

وتعكس نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس من عام 2023م استقرار معدلات التضخم في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023م نتيجة متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي كانت مُتوقعة، وظهرت بوادرها عقب خروج العالم من جائحة كورونا، وما يزال يعاني من  تبعاتها كثير من الدول حتى الآن.

ارتفاع طفيف

فمقارنةً بمعظم دول العالم في معدلات التضخم فإن المملكة تحافظ على بقائها عند مستوى منخفض خلال شهر مارس 2023م، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.7 % عند مقارنته بشهر مارس لعام 2022م.

في ذات السياق أسهمت الأوامر السامية بتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح -رغم تصاعدها في عدد من دول العالم- في تحقيق الاستقرار النسبي في معدل التضخم، مما يدل على قوة الاقتصاد السعودي، ومرونته وقدرته الكبيرة على امتصاص الصدمات.

معدلات التضخم

على صعيد آخر يشار إلى أن معدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية الاقتصاد وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن تعد مؤشرًا سلبيًّا يدل على وجود حالة من الركود الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية في ذلك المجتمع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

الرياضة
بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه
العالم

بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

العالم
4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج
الرياضة

4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب...

الرياضة
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق...

أخبار أمنية
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج
تقارير

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج

تقارير
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

الرياضة
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

حصاد اليوم