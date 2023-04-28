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وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة

استمرارية الأمطار طبيعية وقد تمتد لشهر كامل

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
استمرارية الأمطار طبيعية وقد تمتد لشهر كامل
المواطن - فريق التحرير

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن استمرارية الأمطار بمختلف مناطق المملكة هي حالة طبيعية، وقد تستمر لمدة شهر كامل.

وأضاف الحصيني لبرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “إم بي سي”، أن المملكة لم تشهد موجة أمطار مستمرة طوال العام منذ 30 عامًا شملت كل المواسم والمناطق.

كما توقع الحصيني انخفاضًا تدريجيًّا لدرجات الحرارة بمعدل يصل إلى 5 درجات مئوية ابتداءً من يوم غد في مناطق شمال المملكة.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: الآن تتكون السحب الركامية الرعدية على معظم المرتفعات الجبلية، ابتداءً من مرتفعات الشرقية، وعسير، والباحة، وكذلك تتواجد السحب الركامية على العاصمة الرياض.

سحب ركامية

ولفت العقيل إلى تسجيل المركز الوطني للأرصاد السحب الركامية الرعدية في مطار الملك خالد، حيث أدت إلى تدني وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى تواجدها في جهة مطار الملك فهد، والجهة الشمالية الشرقية من المدينة.

 

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