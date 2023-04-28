استمرارية الأمطار طبيعية وقد تمتد لشهر كامل

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن استمرارية الأمطار بمختلف مناطق المملكة هي حالة طبيعية، وقد تستمر لمدة شهر كامل.
عبدالعزيز الحصيني لـ #نشرة_التاسعة:
الحالة المطرية قد تمتد شهر كامل ولم تشهدها البلاد منذ 30 عاما@A__alhussaini#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/LQ2SI8cSCE
— MBC أخبار (@MBC24News) April 28, 2023
وأضاف الحصيني لبرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “إم بي سي”، أن المملكة لم تشهد موجة أمطار مستمرة طوال العام منذ 30 عامًا شملت كل المواسم والمناطق.
كما توقع الحصيني انخفاضًا تدريجيًّا لدرجات الحرارة بمعدل يصل إلى 5 درجات مئوية ابتداءً من يوم غد في مناطق شمال المملكة.
وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: الآن تتكون السحب الركامية الرعدية على معظم المرتفعات الجبلية، ابتداءً من مرتفعات الشرقية، وعسير، والباحة، وكذلك تتواجد السحب الركامية على العاصمة الرياض.
ولفت العقيل إلى تسجيل المركز الوطني للأرصاد السحب الركامية الرعدية في مطار الملك خالد، حيث أدت إلى تدني وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى تواجدها في جهة مطار الملك فهد، والجهة الشمالية الشرقية من المدينة.