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استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الباحة وجازان وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية  في الباحة تؤثر على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وسيول, وتساقط البرد.

كما نبه المركز الوطني من هطول أمطار على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة ، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

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