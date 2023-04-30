استمرار أمطار جازان والباحة وعسير حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عدة تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على 3 مناطق وهى جازان والباحة وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع تويتر”، أنه يتوقع هطول الأمطار مع أتربة مثارة على منطقة جازان على محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

كما توقع مركز الأرصاد أن تؤثر الحالة الممطرة في منطقة الباحة على على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة والمخواة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط للبرد.

فيما تؤثر الحالة الجوية بمنطقة عسير على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.