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التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة

استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج حتى نهاية شوال

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج حتى نهاية شوال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري.

ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم .

تطبيق كافة الاشتراطات

وأكدت اللجنة ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة، ومن ثم التوجه إلى المكاتب الهندسية ، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة .

توفر المسكن الملائم

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة قد أعلنت منذ شهر جماد الآخر 1444 عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج ، ولا زالت مستمرة حتى الآن، وذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، والتأكد من توفر المسكن الملائم والمهيأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية .

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