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تعالت أصوات الرصاص والانفجارات

استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة
المواطن - فريق التحرير

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، وقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، وسط تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء الخرطوم، رغم الهدنة المعلنة بين طرفي النزاع.

اشتباكات عنيفة

ووفقًا لما ذكرته “العربية” استخدمت قوات من الدعم السريع مضادات أرضية ضد طائرات الجيش في الخرطوم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان (وسط).

وبحسب شهور العيان، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السوق الكبير بالمدينة، ومحيط الفرقة الخامسة مشاة التابعة للجيش.

هدنة هشة

يأتي هذا بعد مضي ساعات قليلة على بدء سريان هدنة هشة في السودان، حيث تعالت أصوات دوي الرصاص، واشتعلت نيران المواجهة بيت الطرفين ثانية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

فيما دوت الانفجارات وسمعت في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، وتحديدًا حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب في محيط القيادة العامة بالخرطوم بعد سماع دوي انفجارات، فيما تم سماع دوي قذائف وتبادل لإطلاق النار في محيط المنطقة.

 

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