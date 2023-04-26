Icon

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة Icon مشهد عفوي لطفل لحظة نقل رعايا الدول لمقار إقامتهم Icon تفاصيل مثيرة لهروب سجناء كوبر السوداني Icon مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” تعلن عن وظائف شاغرة Icon الجارديان تختار لقطة مجندة سعودية تحمل طفلاً كأفضل صورة Icon استمرار أمطار عسير حتى الـ 10 مساءً Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر Icon تحايا وتصفيق للقوات السعودية من ركاب أكبر عملية إجلاء من السودان Icon العائدون لميناء جدة: عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان Icon يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا هو ديدن المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

استمرار الأجواء الماطرة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
استمرار الأجواء الماطرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح يوم غد الخميس، لتزف الطلاب وموظفي الدولة إلى دوامهم أو خلال خروجهم في ظل أجواء ماطرة جميلة بعد انتهاء إجازة العيد.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية تتراوح من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تسبقها برياح نشطة، وتؤثر على أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية وجنوب منطقتي الجوف وتبوك، كما تمتد إلى نواحي عُمان واليمن.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36 ألف ريال
السعودية اليوم

الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36...

السعودية اليوم
الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة...

السعودية اليوم
أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج
السعودية اليوم

أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج

السعودية اليوم
تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا يضر!
السعودية اليوم

تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا...

السعودية اليوم
حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب...

الرياضة
4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى
السعودية اليوم

4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون...

السعودية اليوم