استمرار الحالة الممطرة الـ 16 بعدة مناطق خلال 24 ساعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 16 خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح غد الثلاثاء بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية الممطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير ونجران وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران وجازان والشرقية، مع فرصة سيول على أجزاء منها يسبقها رياح نشطة.

وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى اليمن وعُمان وقد تكون غزيرة على جنوب شرق عُمان والتغيير وفقًا لنماذج الطقس المتوقعة.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.