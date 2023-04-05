استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع

نائب أمير الشرقية يعزي أسرة طبيبة خدمت 35 عامًا وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار بالميدان الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار غزيرة صراخ وبكاء هنادي مهنا في غسالة رامز نيفر إند تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد تحويل الدراسة عن بعد بمحايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب غدًا 4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت إدارة تعليم عسير، عن استمرار تحويل الدراسة عن بعد غدًا الخميس؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الإدارة على حسابها بموقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع”.
تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الخميس، لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب”.
كما أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع عن استمرار تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الخميس.
وقالت إدارة تعليم رجال ألمع إنه “حرصًا على سلامة الأرواح، وبالتواصل مع مركز الأرصاد؛ ومتابعة جديد الحالة المطرية، تقرر استمرار تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الخميس ١٥ رمضان ١٤٤٤هـ في جميع مدارس المحافظة”.