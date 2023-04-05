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حرصًا على سلامة الجميع

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم عسير، عن استمرار تحويل الدراسة عن بعد غدًا الخميس؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

تعليم عسير

وقالت الإدارة على حسابها بموقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع”.
تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الخميس، لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب”.

رجال ألمع

كما أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع عن استمرار تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الخميس.

وقالت إدارة تعليم رجال ألمع إنه “حرصًا على سلامة الأرواح، وبالتواصل مع مركز الأرصاد؛ ومتابعة جديد الحالة المطرية، تقرر استمرار تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الخميس ١٥ رمضان ١٤٤٤هـ في جميع مدارس المحافظة”.

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