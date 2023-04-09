استمرار الدراسة عن بُعد في بيشة غدًا

أعلنت إدارة تعليم بيشة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد بناءً على تقارير الأرصاد.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة اليوم الأحد عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.