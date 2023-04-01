استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل يعالج أمراض التنفس

كشف النحال وائل السفياني، أن استنشاق ثلاث دقائق من هواء خلية النحل كفيل بمعالجة أمراض الجهاز التنفسي.

وقال السفياني في تقرير لقناة “الإخبارية”، إنه يوجد خلية الاستشفاء بالعسل والتي صدر عنها أبحاث علمية وثقت بأنه يتم الاستشفاء من خلال هواء الخلية، حيث يعتبر أنقى هواء.

علاج أمراض الجهاز التنفسي

وأضاف أن الاستنشاق يتم بدون مواد كيميائية، فيوجد فلاتر ومروحة سحب، لافتًا إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن استنشاق ثلاث دقائق من هواء خلية النحل كفيل لتوسيع الشعب الهوائية وعلاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي.

وتشهد مهرجانات العسل بمناطق المملكة المختلفة إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي والزوار، حيث تحقق هذه المهرجانات مبيعات كبيرة تفيد في دعم السياحة والاقتصاد.