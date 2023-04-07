استنفار أمني وتعبئة عسكرية بإسرائيل بعد هجوم تل أبيب

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن استنفار أمني وتعبئة عسكرية في إسرائيل بعد هجوم تل أبيب.

دهس وإطلاق نار

وأكّدت وسائل اعلام إسرائيلية أنّ عمليتي دهس وإطلاق نار حدثتا في مكانين منفصلين في “تل أبيب”، وتحديدًا في “الدولفيناريوم” و”مرغوزة”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل أحد الجرحى، وارتفاع عدد الإصابات في العملية المزدوجة التي حصلت وسط “تل أبيب” إلى 7 إصابات، بينهم 3 إصابات وصفت حالتهم بـ”الميؤوس منها”.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية حديثًا عن “تحييد المنفّذ”، فيما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية تأكيد شرطة الاحتلال أنّ عملية “تل أبيب” هي مزدوجة، بين دهس وإطلاق نار.

تفاصيل الحادث

وأعلنت وسائل إعلام “إسرائيلية” أنّ منفذ عملية الدهس في “تل أبيب” هو فلسطيني من سكان مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، وتحديدًا من مدينة كفر قاسم.

وذكرت تقارير “إسرائيلية” أنّ “سلاح المنفذ بدائيّ الصنع”، مشيرةً إلى أنّه قد “تعطّل أثناء إطلاقه للنار”، ما حال دون استمرار استخدامه، بحسب ما نقلت عن شهود عيان من المكان.