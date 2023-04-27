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خرق جديد للهدنة بعد 12 يوماً من أعمال العنف

اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.

خرق الهدنة

ودارت المواجهات قرب مقر قيادة القوات المسلحة، ومنطقة شرق مطار الخرطوم، وفي منطقة كافوري بالخرطوم بحري، وفقًا لسكاي نيوز.

وتعد الاشتباكات خرقًا جديدًا للهدنة المقررة بين طرفي الصراع في السودان، بعد 12 يومًا من بدء أعمال العنف.

عدد القتلى

ودارت معركة بين الجيش وقوات الدعم السريع على أطراف العاصمة، رغم أن الجيش أبدى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار.

وتسببت المعارك التي بدأت في 15 أبريل الجاري، في مقتل 512 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة السودانية، فضلاً عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.

تمديد الهدنة

من جهته، كشف وزير خارجية جنوب السودان، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وافق مبدئيًا على لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال الجيش في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن البرهان أعطى موافقته المبدئية على خطة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى، وإرسال مبعوث عسكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات.

وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في وقت سابق على وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام، كان من المقرر أن ينتهي في وقت متأخر من مساء الخميس.

 

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