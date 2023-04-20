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قذائف وإطلاق رصاص وانفجارات

اشتباكات عنيفة تشهدها الخرطوم رغم إعلان الهدنة

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
اشتباكات عنيفة تشهدها الخرطوم رغم إعلان الهدنة
المواطن - فريق التحرير

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اشتعلت نيران المواجهة بين الطرفين المتناحرين في السودان، مرة أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

دوي انفجارات

دوت الانفجارات وسمعت في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، وتحديدًا حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الجمهوري. وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب في محيط القيادة العامة بالخرطوم بعد سماع دوي انفجارات، فيما تم سماع دوي قذائف وتبادل لإطلاق النار في محيط المنطقة.

واندلعت اشتباكات في أم درمان وشهدت تحليق للطيران الحربي في سماء الخرطوم. ونشر الجيش السوداني فيديو للسيطرة على قاعدة الشيفرليت في شمال غربي البلاد.

إسقاط مروحيات للجيش

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان التصدي لهجوم شنه الجيش في غرب أم درمان صباح اليوم، وأضافت: “قواتنا لا زالت ملتزمة بمواقعها وبوقف إطلاق النار منذ إعلان الهدنة”. وتابعت: “أسقطنا طائرتين مروحيتين للجيش أثناء التصدي لهجومه في غرب أم درمان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة العربية باندلاع حريق بمتجر أسلحة امتد بدوره إلى مبانٍ سكنية في منطقة “الخرطوم 2″، فيما سُمعت نداءات استغاثة من سكان المنطقة بعد اندلاع الحريق بسبب الاشتباكات.

فشل الهدنة

وأفاد مسؤول في قوى الحرية والتغيير، بأن الهدنة فاشلة حتى الآن، ولن تصمد.

ولفت إلى أن القوات المسلحة السودانية تحقق انتصارات هامة، مشيراً إلى أنها باتت أقرب إلى النصر، داعياً قائد قوات الردع السريع “حميدتي” لوضع السلاح ووقف الحرب.

تبادل الاتهامات

جاء ذلك بعدما بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقها ليقذف كل منهم كرة الاتهام في ملعب الآخر، رغم الجهود الأممية والدولية المكثفة والدعوات للالتزام بها.

فقد اتهمت قيادة قوات الشرطة السودانية الدعم السريع بخرق الهدنة بعيد بدئها، موضحة أن الأخيرة أدخلت مسلحين إلى وزارة الداخلية وإدارة شرطة المرور.

كما نفى الجيش السوداني مسؤوليته عن الهدنة الهشة، مؤكداً في بيان له أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بها.

 

 

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