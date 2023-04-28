Icon

سجل مميز لـ النصر ضد الرائد Icon مباراة الهلال والوحدة تُقرب سييرا من اللقب الثالث Icon كاريلو تألق محلي وغياب قاري مع الهلال Icon دمار واسع يصيب عنبر جراحة الأطفال في مستشفى بـ الخرطوم Icon إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين حبة كبتاجون عبر منفذ البطحاء Icon بلال علام يتألق في قمة الاتحاد والشباب Icon ترامب يقلد بايدن ويتهمه بالخرف Icon أمطار الخير تعم مكة المكرمة Icon التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن مسرب وثائق البنتاغون Icon طلال آل الشيخ يُعيد تصريح حامد البلوي للأذهان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على الرغم من وجود هدنة

اشتباكات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
اشتباكات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بعد الهدوء الحذر الذي ساد العاصمة السودانية الخرطوم، خلال الساعات الماضية، إثر موافقة طرفي الصراع، الجيش والدعم السريع، على تمديد الهدنة لـ 72 ساعة إضافية، سجلت عدة انتهاكات.

وبحسب قناة العربية، اندلعت اشتباكات، اليوم الجمعة، قرب القصر الرئاسي في الخرطوم ومنطقة بحري، وأخرى متقطعة في أم درمان، حيث تتمركز قوات الدعم السريع، كما نفذ الجيش طلعات جوية فوق مقر القيادة العامة بالخرطوم، فيما رد الدعم بإطلاق المضادات الأرضية.

وضع كارثي في الخرطوم

وكان عدد من المراقبين شكك بصمود الهدنة الخامسة، التي أعلن عنها منذ انطلاق القتال العنيف بين القوتين العسكريتين، لاسيما أن بعض الخروقات سجلت في اللحظات الأولى للإعلان عنها.

اشتباكات قرب القصر الرئاسي بـ الخرطوم ومنطقة بحري

وكانت المعارك الدامية بين الطرفين تواصلت أمس الخميس لليوم الثالث عشر، حيث عاشت العاصمة الخرطوم على وقع القنابل وتبادل النيران، فيما احتدم القتال بدارفور في غرب البلاد بعد تجاهل طرفي النزاع الهدنة المتفق عليها، لكن في الساعات الأخيرة قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم انتهاكه بشكل متكرر منذ ثلاثة أيام، أعلن الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو موافقتهما على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية.

مساعٍ لإنهاء القتال

فيما رحبت السلطات والدول الأجنبية الساعية لإنهاء القتال بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت إلى تنفيذه بالكامل. وفي بيان مشترك، رحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) والرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة) باستعداد طرفي النزاع الانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم