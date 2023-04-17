عرضت قناة العربية فيديو يظهر اشتباكات ليلية في حي الامتداد جنوب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تجدد للاشتباكات لليوم الثالث على التوالي.

ظهر في الفيديو، أصوات لطلقات الرصاص والقذائف من الأسلحة الثقيلة، دون وضوح الرؤية بشكل كامل مكان الحدث، ضمن تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.

الإمداد الطبي

ناشدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، المنظمات الإنسانية والهيئات الصحية الدولية والإقليمية تقديم العون وتوفير الإمداد الطبي لجميع المستشفيات والمرافق الصحية بالخرطوم ومناطق الاشتباكات بالولايات المختلفة.

كما حثت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدبلوماسية على الضغط لإلزام طرفي الصراع المسلح بوقف الاقتتال وتوفير ممرات آمنة للمدنيين والسماح بالمرور الآمن لعربات الإسعاف والكوادر الطبية وتوفير التأمين اللازم للمرافق الصحية والمستشفيات.

استمرار الاشتباكات

وقالت أمس إنه من الصعب على المسعفين والمرضى الوصول إلى المستشفيات، ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لتوفير ممرات آمنة. وأضافت في بيان: “إننا نهيب بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي الذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، ولا بد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم”.