اعتقالات في مواجهات جديدة مع الشرطة الفرنسية

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اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، ما لا يقل عن 20 شخصًا في احتجاج جديد على إصلاح نظام التقاعد، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص في المواجهات مع الشرطة.
وأفادت قناة BFM بأن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا أصيبت بحجر على رأسها وتم نقلها إلى المستشفى، كما أصيب أحد عناصر الشرطة.
فيما قام بعض المتظاهرين بإلقاء الزجاجات والمفرقعات النارية على الشرطة، وتحطيم نوافذ المتاجر واللوحات الإعلانية.
وفي المقابل، استخدم ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع، وكذلك القنابل اليدوية ذات الذخائر الصغيرة المطاطية، حيث أصابت العديد من هذه القنابل مجموعة من المصورين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات، وانفجرت قنبلة يدوية تحت أقدام مراسل وكالة “تاس” الروسية.