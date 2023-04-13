اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية، مساء اليوم الخميس، اعتقال المشتبه به الأول في تسريب وثائق البنتاجون السرية بعد تطويق ومداهمة منزله، حيث يعتقد أنه الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به بتسريب وثائق متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

عناصر من الشرطة تطوق منزل الجندي المشتبه بتسريبه وثائق البنتاغون

#العربية pic.twitter.com/CiPLUSeCoP — العربية (@AlArabiya) April 13, 2023

وبحسب ما ذكرت “العربية” فقد قامت عناصر من الشرطة الأمريكية بتطويق منزل الجندي المشتبه بتسريبه لوثائق البنتاجون السرية وقامت بمداهمته واعتقاله بحسب ما ذكرت “رويترز”.

هوية المُسرب المحتملة

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية هوية المسرب المحتملة، ويعتقد أنه جندي في الحرس الوطني للقوات الجوية الأميركية.

وبحسب التقارير فإن مسرب الوثائق هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث تم تسريب مجموعة من وثائق المخابرات الأميركية السرية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لمقابلات ووثائق لصحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال”، عن بيانات المُسرب فهو يبلغ من العمر 21 عاماً ويدعى جاك تيكسيرا، ويعمل في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس.

فيما أظهرت صورة نشرتها “نيويورك تايمز” تطويق منزل الجندي المشتبه بتسريبه الوثائق