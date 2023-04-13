Icon

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 6 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة بوبا Icon روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف Icon 660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة Icon السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق Icon السديس: إدارة الحشود وفق منهجية عالمية وتأهب للجمعة الرابعة من رمضان Icon غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي Icon اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية Icon أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان Icon مدرب روماني مرشح لقيادة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
 بعد تطويق ومداهمة منزله

اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية، مساء اليوم الخميس، اعتقال المشتبه به الأول في تسريب وثائق البنتاجون السرية بعد تطويق ومداهمة منزله، حيث يعتقد أنه الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به بتسريب وثائق متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

وبحسب ما ذكرت “العربية” فقد قامت عناصر من الشرطة الأمريكية بتطويق منزل الجندي المشتبه بتسريبه لوثائق البنتاجون السرية وقامت بمداهمته واعتقاله بحسب ما ذكرت “رويترز”.

هوية المُسرب المحتملة

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية هوية المسرب المحتملة، ويعتقد أنه جندي في الحرس الوطني للقوات الجوية الأميركية.

وبحسب التقارير فإن مسرب الوثائق هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث تم تسريب مجموعة من وثائق المخابرات الأميركية السرية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لمقابلات ووثائق لصحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال”، عن بيانات المُسرب فهو يبلغ من العمر 21 عاماً ويدعى جاك تيكسيرا، ويعمل في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس.

فيما أظهرت صورة نشرتها “نيويورك تايمز” تطويق منزل الجندي المشتبه بتسريبه الوثائق

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

الرياضة
بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه
العالم

بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

العالم
4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج
الرياضة

4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب...

الرياضة
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق...

أخبار أمنية
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج
تقارير

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج

تقارير
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

الرياضة
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

حصاد اليوم