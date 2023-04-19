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بقي بالماء لدقائق قبل الامتثال لأوامر الحراس

اعتقال رجل استحم بحظيرة وحيد القرن في نيوزيلندا

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
اعتقال رجل استحم بحظيرة وحيد القرن في نيوزيلندا
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت حديقة حيوانات أوكلاند في نيوزيلندا، رجلًا لاقتحامه حظيرة الحيوانات البرية الإفريقية واستحمامه في الخندق المائي بجانب وحيد القرن والظباء.

تفاصيل الحادثة

وبحسب القائمين على الموقع، ارتدى الشخص المذكور قميصًا داخليًّا وهو يجدف في الماء، قبل غسل وجهه وشعره.

وتضم الحظيرة حيوانات من نوع وحيد القرن وظباء نيالا ذات القرون المقوسة.

وتابع ناطق باسم حديقة حيوانات أوكلاند، لقد فوجئَت حيوانات وحيد القرن والنيالا بالزائر الدخيل، وهو أمر مفهوم.

وبقي الرجل في الماء لدقائق قبل أن يمتثل لأوامر حراس الحديقة ويعود إلى منطقة الزوار. وجرى تسليمه بعدها إلى الشرطة.

وقال مدير حديقة الحيوانات كيفن بولي: إنه مرتاح للغاية لعدم إصابة أفراد من الجمهور أو الحيوانات.

وأردف: نأمل أن يتلقى الرجل المعني المساعدة والدعم الذي يحتاج إليه بوضوح.

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