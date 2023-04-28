اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا

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كشف رئيس الحكومة الإثيوبية، أبي أحمد، أمس الخميس، عن اغتيال مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة الواقعة شمال البلاد.
وقال أبي أحمد في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك”: “إن أولئك الذين لم يتمكنوا من كسب الأفكار بالأفكار أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا”، متهمًا “متطرّفين عنيفين” بالوقوف وراء هذا العمل “المخزي والمروّع”.
من المعروف أن جيرما يشيتيلا هو عضو اللجنة التنفيذية لـ”حزب الازدهار” بقيادة أبي أحمد، في حين أنه لم يتضح على الفور مكان وزمان وقوع الحادث.
وشهدت أمهرة، التي تعد ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، احتجاجات هذا الشهر على خطط الحكومة الفدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية.
وكانت قوات أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفيدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، والتي انتهت باتفاق سلام في نوفمبر.