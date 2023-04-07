Icon

نائب رئيس آبل يتولى قيادة وحدة في البنتاغون Icon أفضل معدل نقاط يُحفز الهلال Icon الصحة: 356 حالة كورونا جديدة وتعافي 391 Icon المحتجون في فرنسا يحرقون مطعم ماكرون المفضل Icon سعوديان في نهائي عطر الكلام الليلة والجوائز تصل 12 مليون ريال Icon المرأة السعودية شريك أساسي في مسيرة التنمية Icon الشباب لا يفوز ضد الهلال بالجولة الـ22 Icon حكام مباراة الشباب والهلال Icon لقطات مرعبة.. مؤسس أهم تطبيق مالي أمريكي يحتضر بالشارع بعد طعنه Icon تنبيه لأهالي جازان: سيول وبرد حتى الـ9 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتزامن مع زيادة أعداد المصلين خلال شهر رمضان

افتتاح 8 مداخل للمصلين بالمسجد الحرام

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
افتتاح 8 مداخل للمصلين بالمسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح عددٍ من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل (٩١، و٩٠، و٨٩، و٨٨، و٨٧) لمصليات الدور الأرضي، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم (٩١) ومدخل سلم (٨٤) ومدخل سلم (٧٤) ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.

منع الازدحام

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي، بأنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع الازدحام والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

تهيئة المصليات

وأضاف أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات؛ تزامناً مع زيادة الأعداد خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها، ويأتي ذلك ضمن التسهيل على قاصدي المسجد الحرام.

 الارتقاء بمستوى الخدمات

وأكد العتيبي حرص الرئاسة على تحقيق الجودة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقاصدين، من خلال تطوير الخدمات المقدمة وتجويدها تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لينعم قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين بالراحة والطمأنينة ويؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية
السعودية اليوم

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة...

حصاد اليوم
برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني
آخر الاخبار

برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني

آخر الاخبار
الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل
الرياضة

الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل

الرياضة
سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق تخفيف الأعراض
السعودية اليوم

سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق...

السعودية اليوم
عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات
آخر الاخبار

عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات

آخر الاخبار
لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير
العالم

لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال...

العالم
أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد
الرياضة

أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد

الرياضة