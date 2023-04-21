اقتحام يقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة في جنوب إفريقيا

قُتل عشرة أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم في جنوب إفريقيا، الجمعة، على يد مسلحين مجهولين، على ما أعلنت الشرطة، في أحدث حوادث القتل في هذا البلد الذي يعاني معدلات جريمة متزايدة.

وبحسب الشرطة، قضى سبع نساء وثلاثة رجال جراء إطلاق النار عليهم في منطقة إيمبالي الشعبية في جنوب بيترماريتسبرغ بمقاطعة كوزولو ناتال في جنوب شرق البلاد.

اقتحام

وقالت الناطقة باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان: “بحسب العناصر الأولية، اقتحم مسلحون مجهولون مسكنًا في بيترماريتسبرغ ونصبوا كمينًا للعائلة”.

ولم تُعرف دوافع الجريمة على الفور.

وعمليات إطلاق النار من هذا النوع ليست نادرة في جنوب إفريقيا، إذ تسجل البلاد أحد أسوأ معدلات جرائم القتل في العالم.