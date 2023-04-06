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لتوفير المساكن للأسر الأشد احتياجًا

اكتتاب جود الإسكان يسجل تبرعات بـ مليار ريال بنسبة تغطية 100%

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
اكتتاب جود الإسكان يسجل تبرعات بـ مليار ريال بنسبة تغطية 100%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية، أن تبرعات الحملة سجلت مليار ريال بنسبة تغطية 100%، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.

من جانب آخر، تبرعت مؤسسة الوليد الإنسانية تتبرع بـ 70 مليون ريال لحملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية.

رعايات نوعية

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

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