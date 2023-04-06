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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اكتمال الطاقة الاستيعابية لإصدار تصاريح الاعتكاف بالمسجد النبوي من خلال تطبيق زائرون.
وكانت الوكالة بدأت استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد النبوي من الثلاثاء الماضي من خلال تطبيق “زائرون”، مؤكدة أن إصدار تصاريح الاعتكاف سيكون وفق الطاقة الاستيعابية.
ويستقبل المسجد النبوي خلال أيام رمضان جموعًا غفيرة من الصائمين، والذين يبذلون خلالها أعمال البر والطاعات، وكسب الخيرات، ابتغاء الثواب ورفعة الدرجات.
وتقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوعية ذات العلاقة كل سبل الرعاية للعناية بجموع المصلين الصائمين، وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم، والإشراف على اصطفاف الصائمين حول سفر الإفطار آمنين مطمئنين يرجون رحمة ربّهم ورضوانه.