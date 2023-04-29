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خلال مباراة الهلال ضد أوراوا

الآسيوي: هل يستطيع دياز تعويض لقب 2017؟

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
الآسيوي: هل يستطيع دياز تعويض لقب 2017؟
المواطن - فريق التحرير

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أثنى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على المستوى الذي يُقدمه الهلال مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، مشيرًا إلى أنه لا يزال يبحث عن لقبه القاري الأول في آسيا.

مباراة الهلال ضد أوراوا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

دياز يسعى لتعويض الخسارة

واستعرض الاتحاد الآسيوي في تقرير بعنوان “هل يستطيع دياز تعويض خيبة أمله عام 2017؟”، مسيرة المدرب الأرجنتيني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل النهائي المرتقب اليوم.

وذكر: “الآن خلال فترته الثانية مع نادي الهلال، قاد دياز النادي القادم من الرياض إلى لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في عام 2017 خلال فترته الأولى، والتي استمرت أكثر من 16 شهراً بقليل قبل إعفائه من منصبه في أوائل عام 2018”.

وأضاف: “كان الفوز بلقب دوري المحترفين السعودي من قِبل فريق الهلال بعد ست سنوات من الانتظار، والحصول على الثنائية المحلية إنجازاً رائعاً من قبل دياز، الذي سبق له الفوز بالألقاب على مستوى الدوري المحلي والبطولة القارية في أمريكا الجنوبية”.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر @TheAFCCL

وتابع الاتحاد الآسيوي في تقريره: “ومع ذلك، فإن النقطة السوداء الوحيدة في الفترة الأولى للمدرب الأرجنتيني مع الهلال هي خسارة نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017”.

وواصل: “كان دياز على دكة الهلال الفنية لأول نهائي بين الفريقين، حيث كان فوز أوراوا يعني أن انتظار فريق الرياض الطويل لاستعادة كأس الأندية الأهم في آسيا سيدخل عامه الثامن عشر”.

وأردف: “بعد خمس سنوات ونصف، أنهى فريقه هذا الجفاف بشكل قاطع عبر الفوز في نسختين من النسخ الثلاث الماضية، لكن دياز لا يزال يسعى للحصول على لقبه القاري الأول في الكرة الآسيوية، وتقدم المواجهة الثانية له أمام أوراوا فرصة مثالية لرد الاعتبار وتعويض أكثر النتائج المُخيبة للآمال بالنسبة له خلال مسيرته في قيادة الهلال”.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر @TheAFCCL
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