الأجواء الغائمة تدفع الأهالي والزوار للتنزه على ضفاف وداي نجران الهلال يعايد الزهرة في منزلها الهلال يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي الخارجية الأردنية: نسقنا مع السعودية لإجلاء رعايانا من السودان سجل مميز يُحفز إيغالو أمام الاتحاد أحد نزلاء كوبر : ما بقي ولا زول في السجن تحذير من استخدام قطرات إطالة الرموش عبدالرزاق حمدالله يبحث عن هدف غائب ضد الهلال سانتو ودياز يدفعان بالقوة الضاربة في مباراة الاتحاد والهلال لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
أسهمت الأجواء الغائمة والممطرة التي تشهدها منطقة نجران هذه الأيام، إلى خروج الأهالي وزوّار المنطقة للتنزه على ضفاف وداي نجران، للاستمتاع بالمنظر البديع من خلال جريان السيول في الوادي، وقضاء أوقات جميلة وممتعة سواء بصحبة الأهل أو الأصدقاء.
ورسمت المواقع الأثرية والتاريخية وبيوت الطين القديمة، ومزارع القمح والنخيل المنتشرة على ضفاف الوادي لوحة جمالية في غاية الروعة، حيث شكلت مع جريان السيول منظراً أخاذاً من جماليات الطبيعة.