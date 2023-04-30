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سجلت طريف الأدنى حرارة بـ 8 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 8 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء 40 مئوية، مكة المكرمة والصمان والخرج 38 مئوية، الدمام وشرورة وحفر الباطن والدهناء 37 مئوية، الرياض وجازان والتنهات 36 مئوية، جدة ووادي الدواسر والقنفدة 35 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف 8 مئوية، القريات 10 مئوية، تبوك والعلا 13 مئوية، أبها والباحة 14 مئوية، حائل وعرعر والطائف 15 مئوية، سكاكا والدوادمي 16 مئوية، بريدة والوجه 17 مئوية، المدينة المنورة وبيشة والمجمعة 19 مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

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