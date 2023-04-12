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الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ صباحاً
الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر
المواطن - واس

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

استمرار العمل

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها (13) مركزاً، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة (أبشر)، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

عيد الفطر

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

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