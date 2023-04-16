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مع استقبالهم بالهدايا

الأحوال المدنية تقدم خدماتها للأسرى العائدين للوطن

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
الأحوال المدنية تقدم خدماتها للأسرى العائدين للوطن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، ما تقدمه الأحوال المدنية من خدمات للأسرى العائدين إلى الوطن، بعد عملية تبادل مقابل إطلاق سراح 250 أسيرًا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية منسوبيها وهم يستقبلون الأسرى العائدين بالهدايا، ويباشرون خدماتهم المختلفة من استخراج البطاقات وجواز السفر.

تفاصيل وصول الأسرى

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، عن وصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر أمس السبت من بينهم (16) أسيرًا سعوديًا و(3) أسرى سودانيين وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيرًا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.

وبين العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

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