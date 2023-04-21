الأردن تعثر على جثمان ضابط جرفته السيول بوادي عربة

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس الخميس، أن عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها القوات المسلحة، أسفرت عن العثور على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات الذي فُقِد أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية.
وتتابع القوات المسلحة، إجراءات تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وفقًا لوسائل إعلام أردنية.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الملازم أول الشقيرات، وجاء في بيانها: “نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون”.
وكانت القوات المسلحة قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن السيول جرفت آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة، أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية.