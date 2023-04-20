الأرصاد: أجواء غائمة بمنطقتي سدير وتمير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مناطق شمال الرياض (سدير وتمير) تشهد أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا، وذلك بالتزامن مع استعدادات المراصد الفلكية هناك لرؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ.
وقال مركز الأرصاد عبر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “من خلال المتابعة المستمرة لأجواء المملكة من صور الأقمار الصناعية ورادارات الطقس مازالت مناطق شمال الرياض (سدير وتمير) تشهد أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا”.
وأضاف المركز أن محافظة الطائف تشهد هطولًا للأمطار.
وكان المرصد الفلكي بجامعة المجمعة ومرصد تميز، أعلنا اليوم الخميس، استعدادهما لرصد هلال شهر شوال لعام 1444هـ.
ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.