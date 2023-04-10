الأرصاد: أمطار الرياض مستمرة حتى منتصف الليل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة الرياض تبدأ اليوم وتستمر حتى منتصف الليل.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة المتوقعة تؤثر على (الزلفى- الغاط – ثادق – رماح – شقراء – الحريق- الخرج – الدرعية – الدلم – العاصمة الرياض –المزاحمية – حريميلاء – حوطة بني تميم – ضرما – مرات)، وسط توقعات بأن تبدأ في الساعة الـ 5 مساء اليوم وتستمر حتى الـ 12 بعد منتصف الليل من يوم غد الثلاثاء.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.