الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الرياض خلال مباراة الهلال وأوراوا ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات حافلة الهلال في طريقها إلى ملعب المباراة مواطن بحوزته إمفيتامين مخدر في قبضة الأمن بالطائف سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا الحضور الجماهيري يزين جنبات ملعب الملك فهد الدولي عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان 3 لاعبين من الهلال يخوضون النهائي الآسيوي الخامس
ذكر المركز الوطني للأرصاد في المملكة، أنه تُوجد إمكانية لهطول أمطار رعدية على الرياض، وذلك خلال مباراة الهلال وأوراوا الياباني مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
حالة الطقس المتوقعة في مباراة #الهلال_اراوا ضمن منافسات #دوري_ابطال_اسيا مساء اليوم #السبت 2023/4/29م
#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/iE4nHYLyD9
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 29, 2023
وكشف المركز عبر حسابه في “تويتر” أن حالة الطقس المتوقعة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ستكون عبارة عن سماء غائمة جزئيًا مع تواجد فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان ظهر السبت المقبل بتوقيت المملكة، مساءً بتوقيت طوكيو.
يذكر أن أزرق الرياض كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.
ويسعى الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة إلى الفوز باللقب الخامس في تاريخه في بطولة دوري أبطال آسيا.