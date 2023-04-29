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في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الرياض خلال مباراة الهلال وأوراوا

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الرياض خلال مباراة الهلال وأوراوا
المواطن - فريق التحرير

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ذكر المركز الوطني للأرصاد في المملكة، أنه تُوجد إمكانية لهطول أمطار رعدية على الرياض، وذلك خلال مباراة الهلال وأوراوا الياباني مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف المركز عبر حسابه في “تويتر” أن حالة الطقس المتوقعة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ستكون عبارة عن سماء غائمة جزئيًا مع تواجد فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان ظهر السبت المقبل بتوقيت المملكة، مساءً بتوقيت طوكيو.

يذكر أن أزرق الرياض كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.

لقاء سابق بين الفريقين

اللقب الخامس

ويسعى الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة إلى الفوز باللقب الخامس في تاريخه في بطولة دوري أبطال آسيا.

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