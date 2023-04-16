الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح على الرياض حتى فجر الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربةٍ مثارة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض، وتشمل محافظات الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وبيّن أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية صباحًا من يوم غدٍ الاثنين.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.