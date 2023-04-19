17 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص جيرو يجدد عقده مع ميلان حتى 2024 الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم حتى الغد وصول دفعة من العسكريين المصريين المحتجزين بالسودان للقاهرة موعد دخول شهر رمضان مرتين في السنة الميلادية تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد أمطار الرحمة والخير والبركة تغسل المسجد النبوي ليلة 29 رمضان الرائي الخضيري: لا يهمنا بداية الشهر أو اكتماله بل رؤية هلال شوال امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين ليلة 29 رمضان
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح غدًا الخميس.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.