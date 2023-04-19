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يصاحبها نشاط في الرياح السطحية

الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم حتى الغد

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم حتى الغد
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح غدًا الخميس.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

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