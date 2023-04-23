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ونشاط في الرياح السطحية على معظم المناطق

الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي الى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة, كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج تصل الى مائج مع السحب الرعدية, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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