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تستمر الحالة حتى الخميس المقبل

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية الربيعية، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى جريان السيـول وتساقط البرد، تشمل معظم مناطق المملكة، وتبدأ من يوم غد الأحد إلى يوم الخميس القادم الموافق 18 – 1444/9/22 هـ.

توقعات بهطول أمطار

وأوضح التقرير أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يومي الأحد والاثنين، وتعاود يومي الأربعاء والخميس، على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي ، بيش ، هروب، صبيا، أبوعريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان)، ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم)، ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع, العيص، بدر، العلا).

حالة مطرية

وشملت التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الإثنين إلى الأربعاء على مناطق تبوك (تبوك، تيماء، حقل، نيوم), والجوف (سكاكا، القريات، طبرجل، دومة الجندل), والحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء). في حين تزداد فرصة هطول الأمطار من يوم الاثنين إلى الخميس على مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج, المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل, المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).

أمطار ورياح هابطة

كما رصد التقرير توقعات هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، يومي الأحد والاثنين، وتعاود يوم الأربعاء، على مناطق مكة المكرمة (جدة، رابغ, الليث، القنفذة)، وتبوك (الوجه، ضباء، أملج، شرما)، والمدينة المنورة (ينبع)، وتستمر الحالة من يوم الاثنين إلى الخميس على المنطقة الشرقية (الدمام، الجبيل، القطيف، الأحساء، بقيق).

وأهاب المركز بالجميع متابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية واتباع تعليمات الجهات المعنية.

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