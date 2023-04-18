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منها الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

الأرق وقلة النوم يسببان أمراضاً خطيرة للبالغين

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
الأرق وقلة النوم يسببان أمراضاً خطيرة للبالغين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة عن خطورة الأرق المستمر والنوم غير المنتظم خلال ساعات الليل، مؤكدة أن قلة النوم ليلاً تعرض صاحبها لمخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية شديدة الخطورة.

أمراض شديدة الخطورة

وأوضحت نتائج الدراسة التي قام بها فريق من الباحثون الصينيون، إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الأرق الزائد وبين مخاطر الصحية البالغة الناتجة عنه على صحة الأفراد ، كما أوضحت النتائج أيضا والتي أجريت على 500 ألف فرد أن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية يرتفع بسبب الأرق الدائم الذي يعاني منه الأشخاص، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

وقال أطباء صينيون إن الذين يعانون من الأرق أو صعوبة في النوم أو اضطرابات خلال النوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% للإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب. إن الزيادة في المخاطر تراوحت بين 7% و13% للأشخاص الذين أبلغوا عن معاناتهم من الأرق.

وقال الدكتور ليمينج لي، من جامعة بكين، إن العلاقة بين أعراض الأرق وهذه الأمراض كانت أقوى عند البالغين، موضحا أن التشخيص المبكر للحالة يقلل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية .

أهمية النوم للجسم

ويؤكد الباحثون أن قلة النوم ترفع ضغط الدم وتغير الأيض، وكلاهما عوامل خطر معروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع الباحثون أن النوم أمر حيوي هام يساعد على الشعور بالحيوية والانتعاش، كما أنه يعطي الجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي راحة تشتد الحاجة إليها، وفي الوقت ذاته يساعد أعضاء الجسم الأخرى على ترميم نفسها ويعزز الصحة والمناعة أيضا.

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