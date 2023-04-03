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بتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10806.89 نقطة

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10806.89 نقطة
المواطن- واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 107.27 نقاط ليقفل عند مستوى 10806.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 229 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تهامة، والإعادة السعودية، والرياض، والسعودي الفرنسي، والعربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة الخليج للتأمين، والشقرية للتنمية، والبحري، ودار الأركان، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و3.70%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 130.58 نقطة ليقفل عند مستوى 20117.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم.

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