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وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 59.63 نقطة ليقفل عند مستوى 10965.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

تداول الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تهامة، والكثيري، وأسواق المزرعة، ودور، وأسمنت نجران الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: عطاء، وسابتكو، وأمريكانا، وعلم، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.52%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، وأسمنت نجران، وزين السعودية، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

الأسهم الأكثر نشاطًا

كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وأسمنت نجران، والكثيري، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 50.12 نقطة ليقفل عند مستوى 20063.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.6 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم.

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