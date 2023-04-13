الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 29.28 نقطة ليقفل عند مستوى 10946.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 164 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكثيري، وأنعام القابضة، والباحة، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وأسواق المزرعة، والأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وإكسترا، وأميانتيت، وتهامة، وأسيج، وأنابيب الشرق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.80% و3.08%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، وإعمار، وأنعام القابضة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأنعام القابضة، وزين السعودية، وجبل عمر، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 338.34 نقطة ليقفل عند مستوى 20573.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22.8 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 480 ألف سهم.