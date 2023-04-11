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عند مستوى 10849.05 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 5.1 مليارات ريال

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 5.1 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 56.43 نقطة ليقفل عند مستوى 10849.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسيج، وتوبي، وثمار، ودور، ونقي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مسك، والباحة، وصدر، والواحة، والإستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.26% و5.29%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، وأنعام القابضة، وثمار، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وثمار، وأنعام القابضة، وزين السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 73.42 نقطة ليقفل عند مستوى 20112.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم.

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