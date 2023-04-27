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بتداولات بلغت 6.3 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الخميس، منخفضًا 36.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

أسهم الشركات المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 207 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، و الخليج للتدريب، وأمانة للتأمين، وعناية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة، والوطنية للتعليم، وكابلات الرياض، وكيان السعودية، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.46% و 1.45% .

فيما كانت أسهم شركات الكثيري، و أمريكانو، وأرامكو السعودية، و اس تي سي، و زين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، و اس تي سي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 3.84 نقاط ليقفل عند مستوى 21332.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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