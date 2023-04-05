الأسهم السعودية تغلق منخفضة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 10920.63 نقطة ليقفل عند مستوى 27.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تهامة، وسدافكو، وحلواني إخواني، ومسك، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سليمان الحبيب، وسلوشنز، وسينومي سنترز، والباحة، وأسواق المزعة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و5.24%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، وأمانة للتأمين، وعناية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، ومعادن، وأرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 326.37 نقطة ليقفل عند مستوى 19799.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.3 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 710 آلاف سهم.