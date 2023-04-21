الأسير العائد يحيى حناني: كانوا يمارسون علينا حربًا نفسية

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أبدى البطل يحيى حناني، الأسير المحرر من سجون ميليشيا الحوثي، عن فرحته بعد تحريره وعودته إلى المملكة بعد غياب 7 سنوات.
فيديو | "كانوا يمارسون علينا حربا نفسية"..
البطل "يحيى حناني" يعود إلى أرض الوطن بعد غياب 7 سنوات ويروي لـ #الإخبارية تفاصيل لقائه الأول بإبنه#نشرة_النهار pic.twitter.com/vh1El03vfY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2023
وقال حناني خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”: فرحة كبيرة جدًّا يوم شفت ابني والوالد والوالدة، وإخواني.. كانوا يمارسون علينا حربًا نفسية، ويقولون دولتكم ما تبغاكم، لكن كنا نثق في دولتنا، وبفضل الله الحين أنا بين أهلي”.
من جهته، قال محمد حناني، شقيق البطل يحيى: “بقدوم يحيى والأبطال صار عندنا بدل العيد عيدين، ونشكر خادم الحرمين وولي العهد، وجميع القيادات”، مشيرًا إلى أنه منذ أسر شقيقه كان هناك اهتمام كبير بالأسرة ضمن الاهتمام بذوي الأسرى.